Вагнер Лав забил первый гол за "Кайрат"

Алматинский "Кайрат"
в эти минуты проводит матч с армянским "Ноа" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
. На данный момент счет 2:1.
Третий гол в матче на 35-й минуте забил экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
. Для него этот мяч стал дебютным за "Кайрат".
Матч против "Ноа" стал для Лава первым в стартовом составе "Кайрата". Ранее 36-летний форвард выходил на замену в играх с "Каспием" (3:0), в которой отметился ассистом, и "Тоболом" (3:0).
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"
О подписании 36-летнего Лава "Кайрат" объявил
8 июля. Сам игрок сообщил
о трансфере еще 23 июня.