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Вагнер Лав забил первый гол за "Кайрат"

Бразилец впервые вышел в стартовом составе.

Вагнер Лав забил первый гол за "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Алматинский "Кайрат" в эти минуты проводит матч с армянским "Ноа" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. На данный момент счет 2:1. 

Третий гол в матче на 35-й минуте забил экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав. Для него этот мяч стал дебютным за "Кайрат". 

Матч против "Ноа" стал для Лава первым в стартовом составе "Кайрата". Ранее 36-летний форвард выходил на замену в играх с "Каспием" (3:0), в которой отметился ассистом, и "Тоболом" (3:0). 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"  

О подписании 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о трансфере еще 23 июня.

 

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Метки:
Кайрат ФК Лав Вагнер Лига Европы Наши в еврокубках Бразилия Футбол

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