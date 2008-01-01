"Кыргызский Месси" из "Кайрата" стал автором первого гола Казахстана в новом сезоне Лиги Европы

Алматинский клуб сравнял счет.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:15
Алматинский "Кайрат" в эти минуты проводит матч с армянским "Ноа" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. На данный момент счет 1:1. 

Счет в матче был открыл на восьмой минуте - ворота Стаса Покатилова поразил российский полузащитник "Ноа" Кирилл Бор. Отыгрался "Кайрат" на 12-й - забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют "Кыргызским Месси". 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"  

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. 
Метки:
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Футбол Лига Европы
2
Сегодня 20:15
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