"Кайрат" включил Вагнера Лава в стартовый состав на матч Лиги Европы

Начало - в 20:00.

Фото: ФК "Кайрат"©
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Отборочный раунд 1
Кайрат - Ноа
Сегодня, 27 августа, "Кайрат" стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Алматинский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет армянский "Ноа". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

В основном составе "Кайрата" дебютирует экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, который в двух последних турах КПЛ выходил на замену. Вне заявки остался капитан команды Гафуржан Суюмбаев - не исключено, что он получил травму. 

Стартовый состав "Кайрата": Покатилов, Вжесиньски, Дугалич (капитан), Гуральски, Алип, Миканович, К. Оганесян, Косович, Аймбетов, Лав, Алыкулов. 
Запасные: Устименко, Кейлер, Эсеола, Адахаджиев, Шушеначев, Усенов. 

Стартовый состав "Ноа": Вимеркати, Коваленко, Дедечко, Крючков, Кагермазов, Азаров, Эмсис, Деобальд, Спэтару, Лаврищев, Бор. 
Запасные: Швагирев, Монрой, Гарагинян, Б. Оганесян, Симонян, Манга, Гомеш. 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"  

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. 
Метки:
Кайрат ФК Наши в еврокубках Лига Европы Армения Футбол Лав Вагнер Покатилов Стас Гуральски Яцек Алыкулов Гулжигит Бразилия
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