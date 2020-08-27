"Кайрат" включил Вагнера Лава в стартовый состав на матч Лиги Европы

Сегодня, 27 августа, "Кайрат"
стартует в Лиге Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Алматинский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет армянский "Ноа". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
.
В основном составе "Кайрата" дебютирует экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
, который в двух последних турах КПЛ выходил на замену. Вне заявки остался капитан команды Гафуржан Суюмбаев
- не исключено, что он получил травму.
Стартовый состав "Кайрата"
: Покатилов, Вжесиньски, Дугалич (капитан), Гуральски, Алип, Миканович, К. Оганесян, Косович, Аймбетов, Лав, Алыкулов.
Запасные: Устименко, Кейлер, Эсеола, Адахаджиев, Шушеначев, Усенов.
Стартовый состав "Ноа"
: Вимеркати, Коваленко, Дедечко, Крючков, Кагермазов, Азаров, Эмсис, Деобальд, Спэтару, Лаврищев, Бор.
Запасные: Швагирев, Монрой, Гарагинян, Б. Оганесян, Симонян, Манга, Гомеш.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.
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