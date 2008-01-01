"Ордабасы" назвал стартовый состав на матч Лиги Европы

Сегодня, 27 августа, "Ордабасы
" стартует в Лиге Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
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Шымкентский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет румынский "Ботошани
". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
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Стартовый состав "Ордабасы"
: Шайзада, Даутов, Фонтанелло (капитан), Дмитренко, Досмагамбетов, Бадибанга, Диакате, Малангу, Бриджиду, Хижниченко, Пауло.
Запасные: Трофимец, Механович, Шамши, Жангылышбай, Астанов, Адырбеков, Симчевич.
Стартовый состав "Ботошани"
: Пап, Хольцманн, Шерони, Киндриш, Харуц, Родригес, Мендоза, Офосу, Ашковски, Флореску, Дуганджич.
Запасные: Ганкич, Кейта, Бабунски, Роман, Патаке, Цигэнашу, Кымпану.
Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Ботошани"
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.