"Ордабасы" назвал стартовый состав на матч Лиги Европы

Игра пройдет в Шымкенте.

Пабло Фонтанелло. Фото: ФК "Ордабасы"©
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Сегодня 18:41
Лига Европы УЕФА
Отборочный раунд 1
Ордабасы - Ботошани
Сегодня, 27 августа, "Ордабасы" стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Шымкентский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет румынский "Ботошани". Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь

Стартовый состав "Ордабасы": Шайзада, Даутов, Фонтанелло (капитан), Дмитренко, Досмагамбетов, Бадибанга, Диакате, Малангу, Бриджиду, Хижниченко, Пауло. 
Запасные: Трофимец, Механович, Шамши, Жангылышбай, Астанов, Адырбеков, Симчевич. 

Стартовый состав "Ботошани": Пап, Хольцманн, Шерони, Киндриш, Харуц, Родригес, Мендоза, Офосу, Ашковски, Флореску, Дуганджич. 
Запасные: Ганкич, Кейта, Бабунски, Роман, Патаке, Цигэнашу, Кымпану. 

Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Ботошани"  

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. 
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 18:41
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