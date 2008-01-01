Прямая трансляция первых матчей "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы

Обе игры начнутся в 20:00.

Фото: 101greatgoals.com
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:32
Сегодня, 27 августа, алматинский "Кайрат" и шымкентский "Ордабасы" сыграют в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Алексея Шпилевского в Алматы примет армянский "Ноа", а подопечные Кахабера Цхададзе встретятся в Шымкенте с румынским "Ботошани".

Обе игры начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч "Кайрата" в прямом эфире будет транслировать Qazsport, а встречу "Ордабасы" покажет телеканал "Ел Арна".

На этой стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной встречи. В случае необходимости назначат дополнительное время и серию пенальти.
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 09:32
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