Прямая трансляция первых матчей "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы

Сегодня, 27 августа, алматинский "Кайрат"
и шымкентский "Ордабасы"
сыграют в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Алексея Шпилевского в Алматы примет армянский "Ноа", а подопечные Кахабера Цхададзе встретятся в Шымкенте с румынским "Ботошани".
Обе игры начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч "Кайрата" в прямом эфире будет транслировать Qazsport
, а встречу "Ордабасы" покажет телеканал "Ел Арна
".
На этой стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной встречи. В случае необходимости назначат дополнительное время и серию пенальти.