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"Матч покажет - кто на что способен". Тренер "Ноа" - о сильных сторонах "Кайрат" и опасности Лава

Игра пройдет 27 августа в Алматы.

"Матч покажет - кто на что способен". Тренер "Ноа" - о сильных сторонах "Кайрат" и опасности Лава
Владимир Жапалэу. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Тренер армянского "Ноа" Владимир Жапалэу на пресс-конференции поделился настроем на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы с алматинским "Кайратом".

- Добрый вечер! Я рад находиться здесь, на стадионе команды с историей. Думаю, что для нас это будет принципиальный матч, как и для вас. Уже завтра в матче мы увидим - кто на что способен.

- Просматривали ли вы последние матчи "Кайрата" в чемпионате? Выделите сильные стороны вашего соперника.
- Конечно, мы просматривали. Сильные стороны - это быстрые атаки соперника. Команда очень быстро передвигает мяч, высоко прессингует. Мы хорошо проанализировали соперника.

- Кого из игроков "Кайрата" можете выделить? Кого больше всего опасаетесь?
- Вратаря, капитана, в атаке - Лав. Хотя видно, что он не игрок основного состава. Может быть в Лиге Европы он сыграет. Я думаю нужно опасаться любого игрока "Кайрата". Мы готовы и будем противодействовать им.

- С этого года игроки из стран ЕАЭС больше не считаются легионерами в наших чемпионатах. Как вы считаете, это взаимовыгодная сделка? Стоит ли ждать казахстанских игроков в чемпионате Армении?
- Провокационный вопрос. Я думаю, что уровень однозначно вырос. Если игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами - конкуренция вырастет. Казахстанские игроки могут появиться не только в чемпионате Армении.

- Что самым сложным будет для вашего клуба в предстоящей игре?
- Будет сложная игра. Все зависит от нашего настроя, как мы сконцентрируемся на каждом моменте. Для нас очень важна концентрация на матч и делать все непосредственно так, как мы отрабатывали.

- Чем, можно обескуражить "Кайрат"?
- Не будем раскрывать карты (улыбается). Лучше дождаться матча. 

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.

Сама игра пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport.

 

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Метки:
Кайрат ФК Лига Европы Наши в еврокубках Армения Футбол

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