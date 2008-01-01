"Кайрат" - серьезный соперник, но никто из нас не боится - защитник "Ноа" о матче ЛЕ

По его словам, они намерены пройти алматинцев.

Сослан Кагермазов. Фото: ФК "Ноа"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 13:19
Защитник ереванского "Ноа" Сослан Кагермазов поделился ожиданиями от матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против алматинского "Кайрата".

- Ожидания на самом деле очень большие, потому что многие из нас, вернее, большинство из нас никогда не принимало участие в матчах такого уровня, поэтому все очень настроены. Несмотря на то, что у нас очень серьезный соперник, но никто не боится, наоборот, все настраиваются на хорошую игру. Конечно, надеемся пройти, по-другому никак не может быть, - цитирует Кагермазов пресс-служба клуба.

Матч пройдет 27 августа в Алматы. Победитель будет определен по итогам одной игры.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 13:19
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