Вратарь "Ордабасы" пропустит первый матч в Лиге Европы

Игра пройдет 27 августа в Шымкенте.

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:58
Вратарь "Ордабасы" Владимир Плотников не сможет принять участие в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского "Ботошани", сообщает KazFootball.kz.

Дело в том, что Плотников 1 августа 2019 года, будучи игроком "Кайрата" был удален в матче Лиги Европы против израильского "Хапоэля" из Беэр-Шевы.

Причем удаление голкипер заработал со скамейки запасных, выбежав на поле, выяснявший отношения с соперниками. УЕФА дисквалифицировал Плотникова за неспортивное поведение на два матча.

Теперь тренерский штаб "Ордабасы" наигрывает на матч против "Ботошани" молодого голкипера Бекхана Шайзаду.

Сама встреча состоится 27 августа в Шымкенте. В прямом эфире ее покажет телеканал "Ел Арна".
Метки:
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 10:58
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