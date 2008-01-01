Вратарь "Ордабасы" пропустит первый матч в Лиге Европы

Вратарь "Ордабасы" Владимир Плотников
не сможет принять участие в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы
против румынского "Ботошани"
, сообщает KazFootball.kz
.
Дело в том, что Плотников 1 августа 2019 года, будучи игроком "Кайрата" был удален в матче Лиги Европы против израильского "Хапоэля" из Беэр-Шевы.
Причем удаление голкипер заработал со скамейки запасных, выбежав на поле, выяснявший отношения с соперниками. УЕФА дисквалифицировал Плотникова за неспортивное поведение на два матча.
Теперь тренерский штаб "Ордабасы" наигрывает на матч против "Ботошани" молодого голкипера Бекхана Шайзаду.
Сама встреча состоится 27 августа в Шымкенте. В прямом эфире ее покажет телеканал "Ел Арна".