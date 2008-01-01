Матч "Ордабасы" в Лиге Европы покажут в прямом эфире казахстанского телеканала

Игра пройдет в Шымкенте.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:50
Телеканал "Ел Арна" покажет в прямом эфире матч "Ордабасы" с румынским "Ботошани" в первом раунде Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба. 

Игра пройдет 27 августа в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Трансляция на "Ел Арна" стартует в 19:55. 

Ранее Qazsport объявил, что 27 августа в 20:00 покажет в прямом эфире матч ЛЕ между "Кайратом" и армянским "Ноа" в Алматы. В "Ордабасы" были согласны начать матч на два часа раньше ради сетки канала, но против переноса времени выступил "Ботошани". 

Победители пар в квалификации ЛЕ будут определяться по итогам одного матча. В случае необходимости команды ждут дополнительное время и серия пенальти.
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:50
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