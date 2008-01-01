Матч "Ордабасы" в Лиге Европы покажут в прямом эфире казахстанского телеканала

Телеканал "Ел Арна" покажет в прямом эфире матч "Ордабасы
" с румынским "Ботошани
" в первом раунде Лиги Европы
, сообщает пресс-служба клуба.
Игра пройдет 27 августа в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Трансляция на "Ел Арна" стартует в 19:55.
Ранее Qazsport объявил
, что 27 августа в 20:00 покажет в прямом эфире матч ЛЕ между "Кайратом" и армянским "Ноа" в Алматы. В "Ордабасы" были согласны начать матч на два часа раньше ради сетки канала, но против переноса времени выступил
"Ботошани".
Победители пар в квалификации ЛЕ будут определяться по итогам одного матча. В случае необходимости команды ждут дополнительное время и серия пенальти.