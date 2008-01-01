Казахстанский футболист вошел в заявку азербайджанского клуба на Лигу Европы

Казахстанский защитник Карам Султанов
вошел в заявку азербайджанского "Сумгайыта
" на Лигу Европы
.
Его клуб 27 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет
"Шкендию" из Северной Македонии. В ЛЕ "Сумгайыт" попал как четвертая команда своего чемпионата, а его соперник - как бронзовый призер.
В "Сумгайыт" 24-летний Султанов перешел
в середине августа. Он подписал двухлетний контракт с клубом и получил четвертый номер в команде.
Сезон-2020 Султанов начинал в "Каспии", за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были "Кызыл-Жар СК", "Байтерек" и дубль "Ордабасы". Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.