Казахстанский футболист вошел в заявку азербайджанского клуба на Лигу Европы

Его команда сыграет дома.

Фото: Instagram Карама Султанова©
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Сегодня 19:48
Казахстанский защитник Карам Султанов вошел в заявку азербайджанского "Сумгайыта" на Лигу Европы

Его клуб 27 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Шкендию" из Северной Македонии. В ЛЕ "Сумгайыт" попал как четвертая команда своего чемпионата, а его соперник - как бронзовый призер. 

В "Сумгайыт" 24-летний Султанов перешел в середине августа. Он подписал двухлетний контракт с клубом и получил четвертый номер в команде. 

Сезон-2020 Султанов начинал в "Каспии", за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были "Кызыл-Жар СК", "Байтерек" и дубль "Ордабасы". Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 19:48
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