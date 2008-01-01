В "Ордабасы" назвали виновного в срыве прямого эфира на Qazsport и нашли другой способ показать матч Лиги Европы

В "Ордабасы" рассказали корреспонденту Vesti.kz, почему телеканал Qazsport не покажет матч шымкентского клуба против румынского "Ботошани" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.



"Время матча устанавливаем не мы, а УЕФА. Когда Qazsport вышел к нам с предложением перенести матч на 18:00, мы сразу обратились к команде "Ботошани". Однако румыны были категорически против переноса времени с 20:00 на 18:00, объясняя свое решение тем, что они прилетят чартером. Также они заявили, что в случае переноса у них останется меньше времени на подготовку к матчу. Вдобавок они посчитали, что будет слишком жарко начинать играть в 18:00. В связи со сложившейся ситуацией клуб ведет переговоры с другими государственными каналами на предмет показа матча в прямом эфире", - сообщила пресс-служба клуба.



Отметим, что встреча "Ордабасы" с "Ботошани" состоится на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте 27 августа. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.



В этот же день и в это же время "Кайрат" на Центральном стадионе Алматы встретится с армянским "Ноа". Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, руководство которого ранее объяснило выбор между двумя клубами для показа матча Лиги Европы.



Победители пар определятся по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.