"Кайрат" или "Ордабасы"? Какой матч Лиги Европы покажут в прямом эфире

На этой неделе алматинский "Кайрат"
и шымкентский "Ордабасы"
вступят в борьбу в Лиге Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанские клубы стартуют с первого квалификационного раунда. Команда Алексея Шпилевского
27 августа в Алматы примет армянский "Ноа", а подопечные Кахабера Цхададзе
в этот же день в Шымкенте сыграют с румынским "Ботошани".
Оба матча начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана, что влечет определенные проблемы с трансляцией.
Ранее директор Qazsport Наги Бакытбеков рассказал
Vesti.kz, что они ведут переговоры с "Кайратом" и "Ордабасы", чтобы один из матчей был перенесен на другое время и они смогли показать обе встречи в прямом эфире. Результаты переговоров пока неизвестны.
Тем временем в пресс-службе "Ордабасы" уверены, что именно их матч покажут в прямом эфире. Но если верить программе
передач на Qazsport, выбор пал на "Кайрат".
Фото: Vesti.kz