"Кайрат" или "Ордабасы"? Какой матч Лиги Европы покажут в прямом эфире

Обе игры пройдут 27 августа в Казахстане.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:40
На этой неделе алматинский "Кайрат" и шымкентский "Ордабасы" вступят в борьбу в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские клубы стартуют с первого квалификационного раунда. Команда Алексея Шпилевского 27 августа в Алматы примет армянский "Ноа", а подопечные Кахабера Цхададзе в этот же день в Шымкенте сыграют с румынским "Ботошани".

Оба матча начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана, что влечет определенные проблемы с трансляцией. 

Ранее директор Qazsport Наги Бакытбеков рассказал Vesti.kz, что они ведут переговоры с "Кайратом" и "Ордабасы", чтобы один из матчей был перенесен на другое время и они смогли показать обе встречи в прямом эфире. Результаты переговоров пока неизвестны.

Тем временем в пресс-службе "Ордабасы" уверены, что именно их матч покажут в прямом эфире. Но если верить программе передач на Qazsport, выбор пал на "Кайрат".


Фото: Vesti.kz
Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига Европы Наши в еврокубках Футбол
Футбол Лига Европы
2
Сегодня 10:40
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