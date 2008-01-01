"Кайрат" представил заявку на Лигу Европы

"Кайрат"
определился с заявкой на Лигу Европы
сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz
.
В нее вошли только два голкипера, а также звездный новичок "желто-черных" бразилец Вагнер Лав:
Вратари
:
№1. Стас Покатилов (1992);
№30. Данил Устименко (2000);
Защитники
:
№3. Сергей Кейлер (1994);
№4. Нуралы Алип (1999);
№5. Гафуржан Суюмбаев (1990);
№13. Камо Оганесян (1992, Армения);
№15. Нурлан Даиров (1995);
№20. Раде Дугалич (1992, Сербия);
№24. Дино Миканович (1994, Хорватия);
№29. Данияр Усенов (2001);
№57. Равиль Ибрагимов (2000);
Полузащитники
:
№6. Яцек Гуральский (1992, Польша);
№8. Айбол Абикен (1996);
№14. Адам Адахаджиев (1998);
№17. Султанбек Астанов (1999);
№18. Конрад Вржещиньский (1993, Польша);
№21. Еркебулан Тунгышбаев (1995);
№22. Небойша Косович (1995, Черногория);
№25. Кирилл Колесниченко (2000, Россия);
№27. Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);
Нападающие
:
№7. Абат Аймбетов (1995);
№9. Вагнер Лав (1984, Бразилия);
№11. Адеринсола Эсеола (1991, Украина);
№19. Артур Шушеначев (1998).
Главный тренер - Алексей Шпилевский (1988, Беларусь).
Матч первого отборочного раунда ЛЕ "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ожидают дополнительное время или серия пенальти.