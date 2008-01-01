"Кайрат" представил заявку на Лигу Европы

В первом раунде алматинцы сыграют с армянским клубом.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня 13:23
"Кайрат" определился с заявкой на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz.

В нее вошли только два голкипера, а также звездный новичок "желто-черных" бразилец Вагнер Лав: 

Вратари:

№1. Стас Покатилов (1992);

№30. Данил Устименко (2000);

Защитники:

№3. Сергей Кейлер (1994);

№4. Нуралы Алип (1999);

№5. Гафуржан Суюмбаев (1990);

№13. Камо Оганесян (1992, Армения);

№15. Нурлан Даиров (1995);

№20. Раде Дугалич (1992, Сербия);

№24. Дино Миканович (1994, Хорватия);

№29. Данияр Усенов (2001);

№57. Равиль Ибрагимов (2000);

Полузащитники:

№6. Яцек Гуральский (1992, Польша);

№8. Айбол Абикен (1996);

№14. Адам Адахаджиев (1998);

№17. Султанбек Астанов (1999);

№18. Конрад Вржещиньский (1993, Польша);

№21. Еркебулан Тунгышбаев (1995);

№22. Небойша Косович (1995, Черногория);

№25. Кирилл Колесниченко (2000, Россия);

№27. Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);

Нападающие:

№7. Абат Аймбетов (1995);

№9. Вагнер Лав (1984, Бразилия);

№11. Адеринсола Эсеола (1991, Украина);

№19. Артур Шушеначев (1998).

Главный тренер - Алексей Шпилевский (1988, Беларусь).

Матч первого отборочного раунда ЛЕ "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ожидают дополнительное время или серия пенальти.
Метки:
Футбол Лига Европы Кайрат ФК КПЛ-2020 Шпилевский Алексей
Футбол Лига Европы
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Сегодня 13:23
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