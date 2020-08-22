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Тренер "Севильи" высказался о первом трофее в клубной карьере

Матч состоялся в Кельне.

Тренер "Севильи" высказался о первом трофее в клубной карьере
Хулен Лопетеги. Фото: uefa.com©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Главный тренер испанской "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал победу над итальянским "Интером" в финале Лиги Европы.

"Когда тренер побеждает, то он счастлив. Я провел два отличных года у руля сборной Испании, в "Реале" проработал совсем недолго, а потом мне посчастливилось найти этот клуб. Это чудесный клуб.

У нас сказочный клуб. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память об Антонио Пуэрте, для все тех, кто нас любит.

Еще после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело умеют биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу.

У нас блестящая команда. Игроки верят в себя, верят в то, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим парням. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне.

Эмоции невероятные, поскольку мы упорно трудились и в итоге заслужили победу над такой фантастической командой, как "Интер". Мы бесконечно рады, после трех последних месяцев, насыщенных тяжелой работой", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Встреча "Севилья" - "Интер" прошла в немецком Кельне и завершилась победой испанской команды со счетом 3:2.

Для "Севильи" эта победа в ЛЕ стала шестой в истории. Испанский клуб выиграл все шесть финалов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), в которых участвовал, и владеет рекордом турнира. При этом 53-летний Лопетеги выиграл первый трофей в клубной карьере.

 

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Метки:
Футбол Лига Европы Интер Севилья

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