Конте не исключил уход из "Интера" после поражения в финале Лиги Европы

В матче было забито пять мячей.

Антонио Конте. Фото: ФК "Интер"©
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Сегодня 07:43
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте после поражения от испанской "Севильи" в финале Лиги Европы заявил, что может в ближайшее время покинуть свой пост и что планировать будущее команды, возможно, предстоит без него.

"Нам нужно вернуться в Милан, и после нескольких выходных мы встретимся с руководством, сохраняя хладнокровие. Мы проанализируем весь сезон, оценим все спокойно и попытаемся спланировать будущее "Интера", со мной или уже без меня.

Я не знаю, что будет. Мы много работали, это был очень тяжелый сезон во всех отношениях, так что будет правильно немного отдохнуть, оценить ситуацию и принять решение, которое будет наилучшим для "Интера". Мы во всем разберемся. Было замечательно быть тренером "Интера", и я благодарю владельцев клуба, что дали мне пережить этот прекрасный опыт", - приводит слова Конте РИА Новости со ссылкой на Football Italia и Sky Sports Italia.

Встреча "Севилья" - "Интер" прошла в немецком Кельне и завершилась победой испанской команды со счетом 3:2.

Для "Интера" этот финал стал четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 годах, а в 1997-м уступили в финале.
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Футбол Лига Европы Севилья Интер Антонио Конте
Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:43
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