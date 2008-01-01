Конте не исключил уход из "Интера" после поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте
после поражения от испанской "Севильи"
в финале Лиги Европы
заявил, что может в ближайшее время покинуть свой пост и что планировать будущее команды, возможно, предстоит без него.
"Нам нужно вернуться в Милан, и после нескольких выходных мы встретимся с руководством, сохраняя хладнокровие. Мы проанализируем весь сезон, оценим все спокойно и попытаемся спланировать будущее "Интера", со мной или уже без меня.
Я не знаю, что будет. Мы много работали, это был очень тяжелый сезон во всех отношениях, так что будет правильно немного отдохнуть, оценить ситуацию и принять решение, которое будет наилучшим для "Интера". Мы во всем разберемся. Было замечательно быть тренером "Интера", и я благодарю владельцев клуба, что дали мне пережить этот прекрасный опыт", - приводит слова Конте РИА Новости
со ссылкой на Football Italia и Sky Sports Italia.
Встреча "Севилья" - "Интер" прошла в немецком Кельне и завершилась
победой испанской команды со счетом 3:2.
Для "Интера" этот финал стал четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 годах, а в 1997-м уступили в финале.