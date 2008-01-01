Гол ударом через себя сделал "Севилью" победителем Лиги Европы

Испанский клуб в финале обыграл "Интер".

Фото: Reuters©
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Сегодня 02:54
Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" и стала победителем Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Финал турнира прошел на стадионе "Рейн Энерги" в немецком Кельне и завершился со счетом 3:2. На ход игры повлиял быстрый пенальти за фол бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса, который на пятой минуте реализовал бельгиец Ромелу Лукаку. Отыграться испанцы смогли на 12-й - забил голландец Люк де Йонг

На 33-й минуте уже "Севилья" вырвалась вперед - дубль оформил де Йонг, но на 35-й уругваец Диего Годин сделал счет 2:2. Победу же испанский клуб вырвал во втором тайме - решающий гол на 74-й минуте забил Диего Карлос, причем сделал это ударом через себя. 



На пути к финалу "Севилья" победила английские "Манчестер Юнайтед" (2:1) и "Вулверхэмптон" (1:0), итальянскую "Рому" (2:0) и румынский ЧФР (1:1, 0:0), а "Интер" прошел украинский "Шахтер" (5:0), немецкий "Байер" (2:1), испанский "Хетафе" (2:0) и болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1). 

Для "Севильи" эта победа в ЛЕ стала шестой в истории. Испанский клуб выиграл все шесть финалов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020) и владеет рекордом. 

Для "Интера" этот финал стал четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 году, а в 1997-м уступили в финале.

Начиная с 1/4 финала ЛЕ проходила в Германии. Победители пар определялись по итогам одного матча. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 02:54
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