Соперник "Ордабасы" едва не упустил победу с 3:0 перед матчем Лиги Европы в Шымкенте

Футболисты румынского "" стартовали с победы в чемпионате страны перед встречей с "" в, передает корреспондент Vesti.kz.В рамках первого тура команда, которую тренирует выступавший за "Атырау" в 2010 году, обыграла на выезде "- 3:2. Гости вели 3:0, но едва не упустили победу. У гостей девятой минуте забил, на 47-й -, а на 73-й -, на что хозяева смогли ответить мячамина 79-й ина 86-й.Следующий матч "Ботошани" проведет 27 августа в Шымкенте, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с "Ордабасы". Победитель пары первого раунда ЛЕ определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.В прошлом сезоне "Ордабасы" стал бронзовым призером КПЛ, а "Ботошани" занял четвертое место в своем чемпионате.