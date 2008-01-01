Соперник "Ордабасы" едва не упустил победу с 3:0 перед матчем Лиги Европы в Шымкенте

Главный тренер команды играл за казахстанский клуб.

Фото: ФК "Ботошани"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Вчера 23:08
Футболисты румынского "Ботошани" стартовали с победы в чемпионате страны перед встречей с "Ордабасы" в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz. 

В рамках первого тура команда, которую тренирует выступавший за "Атырау" в 2010 году Мариус Кройтору, обыграла на выезде "Арджеш" - 3:2. Гости вели 3:0, но едва не упустили победу. У гостей девятой минуте забил Джордже Чимпану, на 47-й - Андрей Киндриш, а на 73-й - Михай Роман, на что хозяева смогли ответить мячами Габриэля Дяка на 79-й и Йонуца Настасие на 86-й. 

Следующий матч "Ботошани" проведет 27 августа в Шымкенте, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с "Ордабасы". Победитель пары первого раунда ЛЕ определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.

В прошлом сезоне "Ордабасы" стал бронзовым призером КПЛ, а "Ботошани" занял четвертое место в своем чемпионате. 
Метки:
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Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:08
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