Соперник "Ордабасы" едва не упустил победу с 3:0 перед матчем Лиги Европы в Шымкенте

Футболисты румынского "Ботошани
" стартовали с победы в чемпионате страны перед встречей с "Ордабасы
" в Лиге Европы
, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках первого тура команда, которую тренирует выступавший за "Атырау" в 2010 году Мариус Кройтору
, обыграла на выезде "Арджеш"
- 3:2. Гости вели 3:0, но едва не упустили победу. У гостей девятой минуте забил Джордже Чимпану
, на 47-й - Андрей Киндриш
, а на 73-й - Михай Роман
, на что хозяева смогли ответить мячами Габриэля Дяка
на 79-й и Йонуца Настасие
на 86-й.
Следующий матч "Ботошани" проведет 27 августа в Шымкенте, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с "Ордабасы". Победитель пары первого раунда ЛЕ определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.
В прошлом сезоне "Ордабасы" стал бронзовым призером КПЛ, а "Ботошани" занял четвертое место в своем чемпионате.
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