Соперник "Кайрата" потерпел поражение перед матчем Лиги Европы

Ереванский "Ноа
" потерпел поражение в чемпионате Армении перед матчем с "Кайратом
" в Лиге Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Игоря Пикущака
в гостях уступила "Алашкерту
" - 0:1. Победный гол на 91-й минуте забил Давид Давидинян
.
В прошлом сезоне "Ноа" занял второе место в чемпионате, а "Алашкерт" - третье. Оба клуба пробились в ЛЕ.
Следующий матч "Ноа" проведет 27 августа в Алматы, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с "Кайратом". Победитель пары первого раунда ЛЕ определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.
Добавим, что сегодня сыграл и "Кайрат", который в Алматы победил
"Тобол" со счетом 3:1 и продолжает лидировать в таблице КПЛ.