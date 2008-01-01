Соперник "Кайрата" потерпел поражение перед матчем Лиги Европы

Исход решился в концовке.

Фото: ФК "Ноа"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:29
Ереванский "Ноа" потерпел поражение в чемпионате Армении перед матчем с "Кайратом" в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Команда Игоря Пикущака в гостях уступила "Алашкерту" - 0:1. Победный гол на 91-й минуте забил Давид Давидинян

В прошлом сезоне "Ноа" занял второе место в чемпионате, а "Алашкерт" - третье. Оба клуба пробились в ЛЕ.  

Следующий матч "Ноа" проведет 27 августа в Алматы, когда в 20:00 по времени Нур-Султана встретится с "Кайратом". Победитель пары первого раунда ЛЕ определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.

Добавим, что сегодня сыграл и "Кайрат", который в Алматы победил "Тобол" со счетом 3:1 и продолжает лидировать в таблице КПЛ. 
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:29
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