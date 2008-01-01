Прямая трансляция финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"

Сегодня ночью состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют испанская "Севилья" и итальянский "Интер", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Райн-Энерги" в немецком Кельне и начнется в 01:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире финал Лиги Европы покажет телеканал Qazsport, в интернете трансляция будет доступна здесь.

В полуфинале Севилья" одержала волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед" - 2:1, а "Интер" разгромил украинский "Шахтер - 5:0.

Для "Севильи" предстоящий финал ЛЕ станет шестым в истории. Испанский клуб владеет рекордом турнира, выиграв его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).



Для "Интера" этот финал станет четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 годах, а в 1997 уступили в финале.



С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов.