Тренер соперника "Кайрата" признался в страхе перед матчем ЛЕ и оценил опасность от Вагнера

Главный тренер ереванского "Ноа" Игорь Пикущак
поделился ожиданиями от матча первого квалификационного раунда Лиги Европы
против алматинского "Кайрата"
. Его слова приводит Sport24.ru
.
"Ждем хорошего матча. Физически мы готовы. Большинство ребят не участвовали в еврокубковых матчах - их важно психологически правильно подвести. Конечно, есть желание пройти "Кайрат". Как и реальная возможность.
Не буду скрывать, что мы слегка опасаемся "Кайрата". Вагнер Лав - понятно, очень известный игрок. Но не думаю, что он в лучших кондициях. Помимо Вагнера, в составе "Кайрата" есть и другие сильные исполнители", - сказал Пикущак.
Матч состоится 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи - в случае необходимости команды ожидают дополнительное время и серия пенальти.