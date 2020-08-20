Тренер соперника "Кайрата" признался в страхе перед матчем ЛЕ и оценил опасность от Вагнера

27 августа команды сыграют в Алматы.

Фото: ФК "Ноа"
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 18:18
Главный тренер ереванского "Ноа" Игорь Пикущак поделился ожиданиями от матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против алматинского "Кайрата". Его слова приводит Sport24.ru.

"Ждем хорошего матча. Физически мы готовы. Большинство ребят не участвовали в еврокубковых матчах - их важно психологически правильно подвести. Конечно, есть желание пройти "Кайрат". Как и реальная возможность.

Не буду скрывать, что мы слегка опасаемся "Кайрата". Вагнер Лав - понятно, очень известный игрок. Но не думаю, что он в лучших кондициях. Помимо Вагнера, в составе "Кайрата" есть и другие сильные исполнители", - сказал Пикущак.

Матч состоится 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи - в случае необходимости команды ожидают дополнительное время и серия пенальти.
Метки:
Кайсар ФК Лига Европы Армения Наши в еврокубках Футбол
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 18:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»