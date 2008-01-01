Стали известны все потенциальные соперники "Астаны" в Лиге Европы

Жеребьевка состоится 31 августа.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 15:17
Определились все потенциальные соперники "Астаны" во втором квалификационном раунде Лиге Европы сезона-2020/21.

На этой стадии турнира примут участие 92 команды, 20 из которых продолжат борьбу по "Пути чемпионов".

Список потенциальных соперников "Астаны"​ выглядит так:
- "Дандолк" (Ирландия);
- "КИ Клаксвик" (Фарерские острова)/"Слован" (Словакия)*;
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
- "Фола" (Люксембург);
- "Юргорден" (Швеция);
- "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Будучност" (Черногория);
- "Флора" (Эстония);
- "Рига" (Латвия);
- "Коннас Куэй" (Уэльс);
- "Европа" (Гибралтар);
- "Арарат-Армения" (Армения);
- КуПС (Финляндия);
- "КР Рейкьявик" (Исландия);
- "Силекс" (Северная Македония);
- "Флориана" (Мальта);
- "Тре Фиори" (Сан-Марино);
- "Дрита" (Косово);
- "Интер Эскальдес" (Андорра).

* - матч перенесен из-за положительных тестов на коронавирус в составе "Слована".

Соперник "Астаны" определится в ходе жеребьевки 31 августа. Игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 17 сентября года и будут состоять из одного матча.

Добавим, что путь в еврокубках "Астана" начинала в Лиге чемпионов, где в первом квалификационном раунде уступила "Динамо-Брест" (3:6) и вылетела в Лигу Европы.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 15:17
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