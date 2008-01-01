УЕФА назначил судей на первые матчи "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы

УЕФА назначил судей на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы
с участием алматинского "Кайрата"
и шымкентского "Ордабасы"
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Обслуживать матч между Кайратом" и армянским "Ноа" будет бригада арбитров из Швеции во главе с Кристоффером Карлссоном. Помогать ему будут соотечественники Юаким Амри Нильсон и Макс-Робин Вильде, четвертый судья - Фредрик Клитте.
На матче "Ордабасы" с румынским "Ботошани" будут арбитры из Азербайджана: главный - Рауф Джабаров, ассистенты Намик Гусейнов и Эльшад Абдуллаев, четвертый - Камаль Умудлу.
Напомним, "Кайрат" примет соперника в Алматы, а "Ордабасы" сыграет в Шымкенте. Оба матча пройдут 27 августа, начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
Победитель будет определяться по итогам одной игры, а в случае ничьей назначат дополнительное время или серию пенальти.