"Интер" забил пять голов "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы

Итальянский "Интер
" разгромил украинский "Шахтер
" в полуфинале Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz
.
Матч в немецком Дюссельдорфе завершился со счетом 5:0. В составе миланцев по дублю оформили нападающие Лаутаро Мартинес
и Ромелу Лукаку
: аргентинец забил на 19-й и 74-й минутах, а бельгиец - на 78-й и 83-й. Автором еще одного гола на 64-й минуте стал защитник Данило Д'Амброзио
.
В финале соперником "Интера" станет "Севилья
", которая одержала
волевую победу над английским "Манчестер Юнайтед
" - 2:1. Матч пройдет в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" в Кельне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Для "Севильи" предстоящий финал ЛЕ станет шестым в истории. Испанский клуб владеет рекордом турнира, выиграв его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).
Для "Интера" этот финал ЛЕ станет четвертым в ЛЕ. Миланцы выигрывали турнир, когда он назывался Кубок УЕФА, в 1991, 1994 и 1998 году, а в 1997-м уступили в финале.
С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси
", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов.