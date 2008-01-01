"Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

Испанская "Севилья
" победила английский "Манчестер Юнайтед
" в полуфинале Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Рейн Энерги" в немецком Кельне завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте Бруно Фернандеш
с пенальти вывел "МЮ" вперед, но "Севилья" ответила на это голом Сусо
на 26-й, а исход же матча решил мяч Люка де Йонга
на 78-й.
Для "Севильи" предстоящий финал ЛЕ станет шестым в истории. Испанский клуб владеет рекордом турнира, выиграв его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).
Текущий сезон ЛЕ "МЮ" начинал с группового этапа, где его первым соперником была "Астана
". На своем поле английский клуб победил
- 2:1, а в Казахстане, куда приехал неосновным составом, уступил
- 1:2.
Соперник "Севильи" по финалу ЛЕ определится в ночь с 17 на 18 августа в матче между украинским "Шахтером
" и итальянским "Интером
", который стартует в 01:00 по времени. Решающий же матч турнира состоится в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" и начнется в 01:00.
С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси
", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов.