"Севилья" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

Матч прошел в Германии.

Люк де Йонг празднует гол в ворота "МЮ". Фото: Reuters©
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Сегодня 02:56
Испанская "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Рейн Энерги" в немецком Кельне завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте Бруно Фернандеш с пенальти вывел "МЮ" вперед, но "Севилья" ответила на это голом Сусо на 26-й, а исход же матча решил мяч Люка де Йонга на 78-й. 

Для "Севильи" предстоящий финал ЛЕ станет шестым в истории. Испанский клуб владеет рекордом турнира, выиграв его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). 

Текущий сезон ЛЕ "МЮ" начинал с группового этапа, где его первым соперником была "Астана". На своем поле английский клуб победил - 2:1, а в Казахстане, куда приехал неосновным составом, уступил - 1:2.



Соперник "Севильи" по финалу ЛЕ определится в ночь с 17 на 18 августа в матче между украинским "Шахтером" и итальянским "Интером", который стартует в 01:00 по времени. Решающий же матч турнира состоится в ночь с 21 на 22 августа на "Рейн Энерги" и начнется в 01:00. 

С 1/4 финала ЛЕ все игры проходят в Германии, а победители пар определяются по итогам одного матча. Действующий победитель турнира - английский "Челси", который текущий сезон провел в Лиге чемпионов. 
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Сегодня 02:56
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