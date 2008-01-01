Соперник "Кайрата" по Лиге Европы дважды вел в счете и упустил победу

Два гола в матче были забиты с пенальти.

Фото: ФК "Ноа"©
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Сегодня 21:26
Ереванский "Ноа" стартовал в чемпионате Армении перед встречей с "Кайратом" в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Команда Игоря Пикущака на своем поле сыграла вничью с "Шираком" - 2:2. По ходу игры "Ноа" дважды вел в счете после голов Дана Спатару на 14-й минуте и Владимира Азарова с пенальти на 71-й, но пропустил Армана Асланяна с пенальти на 41-й и Артема Микаеляна на 77-й. 

В прошлом сезоне "Ноа" занял второе место в чемпионате, а "Ширак" финишировал четвертым и также пробился в ЛЕ - соперником будет румынская "Стяуа". Во втором туре "Ноа" 21 августа в 19:30 по времени Нур-Султана встретится с бронзовым призером "Алашкертом" - в ЛЕ клуб сыграет с македонской "Реновой". 

Матч первого раунда ЛЕ "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:26
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