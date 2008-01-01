Соперник "Кайрата" по Лиге Европы дважды вел в счете и упустил победу

Ереванский "Ноа
" стартовал в чемпионате Армении перед встречей с "Кайратом
" в Лиге Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Игоря Пикущака
на своем поле сыграла вничью с "Шираком
" - 2:2. По ходу игры "Ноа" дважды вел в счете после голов Дана Спатару
на 14-й минуте и Владимира Азарова
с пенальти на 71-й, но пропустил Армана Асланяна
с пенальти на 41-й и Артема Микаеляна
на 77-й.
В прошлом сезоне "Ноа" занял второе место в чемпионате, а "Ширак" финишировал четвертым и также пробился в ЛЕ - соперником будет румынская "Стяуа". Во втором туре "Ноа" 21 августа в 19:30 по времени Нур-Султана встретится с бронзовым призером "Алашкертом" - в ЛЕ клуб сыграет с македонской "Реновой".
Матч первого раунда ЛЕ "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.