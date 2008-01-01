Прямая трансляция матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" за выход в финал Лиги Европы

В ночь с 16 на 17 августа испанская "Севилья
" и английский "Манчестер Юнайтед
" определят первого финалиста Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Рейн Энерги" в немецком Кельне начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет QazSport - трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте
телеканала.
В 1/4 финала "МЮ" победил
датский "Копенгаген" в дополнительное время - 1:0, а "Севилья" обыграла
английский "Вулверхэмптон" - 1:0. С этой стадии турнир проходит в Германии, а сильнейший в паре определяется по итогам одной встречи.
Второй полуфинал ЛЕ пройдет в ночь с 16 на 17 августа - в нем сыграют украинский "Шахтер" и итальянский "Интер". Финал состоится в ночь с 20 на 21 августа. Начало всех игр - в 01:00.