Прямая трансляция матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" за выход в финал Лиги Европы

Игра пройдет в Германии.

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Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 16:38
В ночь с 16 на 17 августа испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед" определят первого финалиста Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Рейн Энерги" в немецком Кельне начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет QazSport - трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте телеканала. 

В 1/4 финала "МЮ" победил датский "Копенгаген" в дополнительное время - 1:0, а "Севилья" обыграла английский "Вулверхэмптон" - 1:0. С этой стадии турнир проходит в Германии, а сильнейший в паре определяется по итогам одной встречи. 

Второй полуфинал ЛЕ пройдет в ночь с 16 на 17 августа - в нем сыграют украинский "Шахтер" и итальянский "Интер". Финал состоится в ночь с 20 на 21 августа. Начало всех игр - в 01:00. 
Метки:
Лига Европы Манчестер Юнайтед
Футбол Лига Европы
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Сегодня 16:38
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