Стали известны места "Кайрата" и "Ордабасы" в рейтинге квалификации Лиги Европы

Игры пройдут 27 августа.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 12:03
"Кайрат" оказался в первой 20-ке клубов, которые начнут борьбу в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, сообщает KazFootball.kz.

В свою очередь, "Ордабасы" разместился на 43-м месте.

Рейтинг команд в первом раунде Лиги Европы:

1. АПОЭЛ (Кипр) - 27 500

2-3. "Мальме" (Швеция) - 22 000

2-3. "Партизан" (Сербия) - 22 000

4. ФКСБ (Румыния) - 20 500

5-6. "Марибор" (Словения) - 14 000

5-6. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 14 000

16-18. "Алашкерт" (Армения) - 6 000

16-18. "Кайрат" (Казахстан) - 6 000

16-18. "Жальгирис" (Литва) - 6 000

43. "Ордабасы" (Казахстан) - 3 850.

Отметим, что в первом квалификационном раунде ЛЕ "Кайрат" сыграет с армянским "Ноа". Встреча состоится на Центральном стадионе Алматы 27 августа. В этот же день "Ордабасы" встретится с румынским "Ботошани". Матч пройдет на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте. Победители будут определены по итогам одной игры.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 12:03
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