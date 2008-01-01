Стали известны места "Кайрата" и "Ордабасы" в рейтинге квалификации Лиги Европы

"Кайрат"
оказался в первой 20-ке клубов, которые начнут борьбу в Лиге Европы
с первого квалификационного раунда, сообщает KazFootball.kz
.
В свою очередь, "Ордабасы"
разместился на 43-м месте.
Рейтинг команд в первом раунде Лиги Европы:
1. АПОЭЛ (Кипр) - 27 500
2-3. "Мальме" (Швеция) - 22 000
2-3. "Партизан" (Сербия) - 22 000
4. ФКСБ (Румыния) - 20 500
5-6. "Марибор" (Словения) - 14 000
5-6. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 14 000
16-18. "Алашкерт" (Армения) - 6 000
16-18. "Кайрат" (Казахстан) - 6 000
16-18. "Жальгирис" (Литва) - 6 000
43. "Ордабасы" (Казахстан) - 3 850.
Отметим, что в первом квалификационном раунде ЛЕ "Кайрат" сыграет с армянским "Ноа"
. Встреча состоится на Центральном стадионе Алматы 27 августа. В этот же день "Ордабасы" встретится с румынским "Ботошани"
. Матч пройдет на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте. Победители будут определены по итогам одной игры.