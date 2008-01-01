Экс-игрок "Кайрата" из Армении оценил шансы в первом раунде Лиги Европы

Экс-игрок "Кайрата"
и сборной Армении Артур Едигарян
считает равными шансы на успех в матче первого отборочного раунда между алматинским клубом и ереванским "Ноа"
. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он назвал факторы, которые могут стать преимуществом для каждого из соперников.
"Я думаю, шансы 50 на 50. Игра будет одна, сейчас ваш чемпионат приостановлен, а в Армении уже начинается. Прошел матч за Суперкубок, в котором "Ноа" победила.
Команда хорошая, как и "Кайрат". Преимущество "Кайрата" будет в том, что встреча пройдет в Алматы. Тем не менее я оцениваю шансы как равные. Матч должен получиться хорошим - кто будет сильнее в данный момент, тот и победит", - заявил Едигарян.
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Напомним, Едигарян выступал в "Кайрате" в 2014 и 2015 году. Во всех турнирах он провел 45 матчей и забил два гола.
Матч "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи - в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.