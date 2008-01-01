Экс-игрок "Кайрата" из Армении оценил шансы в первом раунде Лиги Европы

Команды из Алматы и Еревана выявят победителя в одном матче.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:43
Экс-игрок "Кайрата" и сборной Армении Артур Едигарян считает равными шансы на успех в матче первого отборочного раунда между алматинским клубом и ереванским "Ноа". В комментарии корреспонденту Vesti.kz он назвал факторы, которые могут стать преимуществом для каждого из соперников.

"Я думаю, шансы 50 на 50. Игра будет одна, сейчас ваш чемпионат приостановлен, а в Армении уже начинается. Прошел матч за Суперкубок, в котором "Ноа" победила.

Команда хорошая, как и "Кайрат". Преимущество "Кайрата" будет в том, что встреча пройдет в Алматы. Тем не менее я оцениваю шансы как равные. Матч должен получиться хорошим - кто будет сильнее в данный момент, тот и победит", - заявил Едигарян.

Рестарт КПЛ откладывается, матчи "Кайрата" и "Ордабасы" в ЛЕ перенесут? В Казахстане продлили запрет на спортивные мероприятия

Напомним, Едигарян выступал в "Кайрате" в 2014 и 2015 году. Во всех турнирах он провел 45 матчей и забил два гола. 

Матч "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы и начнется в в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи - в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.
Метки:
Наши в еврокубках Коронавирус Армения Кайрат ФК Футбол
Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:43
© 2008 - 2020 ТОО «EML»