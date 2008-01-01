"Нам мог достаться более сильный соперник". В Армении назвали "Кайрат" проходимой командой в Лиге Европы

Исполнительный директор клуба "Ноа" Артур Саакян
прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы
, где им предстоит сыграть с алматинским "Кайратом"
.
"Нам мог достаться соперник куда более сильный, нежели "Кайрат". Мы способны пробиться в следующий раунд благодаря единству, сильному командному духу и таланту. За счет этих качеств мы выиграли Кубок Армении, Суперкубок страны и стали вице-чемпионами. Мы тщательно изучаем соперника", - отметил Саакян в беседе с NEWS.am Sport
.
Матч "Кайрат" - "Ноа" пройдет 27 августа в Алматы, начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
Победитель определится по итогам одной встречи - в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.