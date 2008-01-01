"Это не "Арсенал", а команда из Казахстана". Владелец клуба - соперника "Ордабасы" сделал громкое заявление на матч Лиги Европы

Владелец румынского "Ботошани" Валериу Ифтиме
поделился настроем на матч против шымкентского "Ордабасы"
в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы
сезона-2020/21.
"Из беседы с представителями их клуба я узнал, что у них такая же ситуация, как в Румынии, с запретом на проведение футбольных матчей. Нам нужно подготовить все необходимые документы для команды, для людей, которые совершат поездку, для всей делегации. Будет такая же процедура, как у Крайовы. Не будем выходить из отеля, не будем ни с кем разговаривать.
Это доступная команда, будем с ней играть. Это не "Арсенал", не какая-либо другая команда. Это команда из Казахстана, занявшая третье место, поэтому мы можем их обыграть. Если мы не можем выполнить эту работу, нам лучше оставаться дома и не тратить деньги на дорогу и еду", - цитирует Ифтиме Looksport.ro
.
Матч "Ордабасы - "Ботошани" состоится 27 августа в Шымкенте. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будет назначено дополнительное время или серия пенальти.