Румынские СМИ списали "Ордабасы" из Лиги Европы

Румынское издание Cugetliber.ro
поделилось мнением о соперниках местных клубов в первом квалификационном раунде Лиги Европы
сезона-2020/21.
"ФКСБ, кажется, попался самый легкий соперник - "Ширак", занявший четвертое место в Армении в прошлом сезоне. "КС Университатя" поедет в Грузию, где встретится с "Локомотивом" из Тбилиси, а "Ботошани"
отправится в долгую поездку в Казахстан, где сыграет с "Ордабасы"
.
На первый взгляд кажется, что всем румынским командам повезло в жеребьевке, поэтому с большой вероятностью модно думать о проходе во второй квалификационный раунд Лиги Европы
Матч "Ордабасы - "Ботошани" состоится 27 августа в Шымкенте. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.
На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будут назначены дополнительное время или серия пенальти.