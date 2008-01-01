Румынские СМИ списали "Ордабасы" из Лиги Европы

Шымкентцы первый матч проведут дома.

Фото: ФК "Ордабасы"
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Сегодня 20:53
Румынское издание Cugetliber.ro поделилось мнением о соперниках местных клубов в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.

"ФКСБ, кажется, попался самый легкий соперник - "Ширак", занявший четвертое место в Армении в прошлом сезоне. "КС Университатя" поедет в Грузию, где встретится с "Локомотивом" из Тбилиси, а "Ботошани" отправится в долгую поездку в Казахстан, где сыграет с "Ордабасы".

На первый взгляд кажется, что всем румынским командам повезло в жеребьевке, поэтому с большой вероятностью модно думать о проходе во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Матч "Ордабасы - "Ботошани" состоится 27 августа в Шымкенте. Начало в 20:00 по времени Нур-Султана.

На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будут назначены дополнительное время или серия пенальти.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:53
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