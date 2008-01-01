В "Кайрате" назвали главное свое преимущество в первом матче Лиги Европы

Полузащитник "Кайрата"
и сборной Армении по футболу Камо Оганесян
прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы
и поделился ожиданиями от игры с армянским клубом "Ноа"
.
- Камо, как прокомментируешь результат жеребьевки?
- Жеребьевка как жеребьевка. Лично для меня будет очень приятно играть против армянской команды.
- Что знаешь о клубе "Ноа"? Есть ли у тебя там знакомые?
- Знаю, что это молодая команда. В этом году они выиграли Кубок и Суперкубок Армении. Вторые в чемпионате. Команда крепкая, дисциплинированная. Бьются до конца. Очень хороший коллектив. Да, конечно, у меня есть знакомые в этой команде. Я хорошо знаком с их директором - Артуром Саакяном. Мы вместе начинали играть в футбол.
- В составе "Ноа" играет твой однофамилец - Беник Оганесян.
- Да, мы знакомы. Были периоды, когда мы играли вместе в сборной. Мы однофамильцы, в Армении очень много Оганесянов.
- Не расстраивает тот факт, что матч пройдет в Алматы, а не в родной Армении?
- Для меня было бы приятно играть на родине, но нужно учесть тот факт, что я игрок "Кайрата". Играть на своем поле, на "Центральном" - это преимущество для нас. Нужно приложить все усилия, чтобы мы прошли дальше.
Матч пройдет 27 августа в Алматы, начало в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи - в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.