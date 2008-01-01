Поигравший за "Кайрат" и "Ноа" казахстанец из РПЛ высказался о фаворите в матче Лиги Европы

Бывший игрок "Кайрата" Акмаль Бахтияров, ранее также выступавший за ереванский "Ноа", считает, что трудно выявить однозначного фаворита среди этих команд, которым предстоит встретиться в рамках квалификации Лиги Европы. В комментарии корреспонденту Vesti.kz футболист рассказал, что он думает о предстоящем противостоянии.

"Трудно определить фаворита в этом противостоянии. "Ноа" сейчас на ходу, выиграли Кубок и Суперкубок Армении, в то время, как в Казахстане до сих пор не возобновили чемпионат. Так что игра покажет.



После моего ухода из "Ноа" многое в команде поменялось: игроки, тренерский штаб и даже название. Судя по последним играм, я бы выделил Юру Гарегиняна. На мой взгляд, он сейчас является лидером команды и вся игра строится через него", - отметил Бахтияров, который сейчас является игроком российского клуба "Сочи".



Напомним, матч первого раунда ЛЕ между "Кайратом" и "Ноа" состоится 27 августа в Алматы. Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Все матчи в квалификации ЛЧ и ЛЕ будут проходить без зрителей, а победители определятся по итогам одной встречи - в случае необходимости команды ожидают дополнительное время и серия пенальти.