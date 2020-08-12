Поигравший за "Кайрат" и "Ноа" казахстанец из РПЛ высказался о фаворите в матче Лиги Европы

Бывший игрок "Кайрата" Акмаль Бахтияров, ранее также выступавший за ереванский "Ноа", считает, что трудно выявить однозначного фаворита среди этих команд, которым предстоит встретиться в рамках квалификации Лиги Европы. В комментарии корреспонденту Vesti.kz футболист рассказал, что он думает о предстоящем противостоянии.
"Трудно определить фаворита в этом противостоянии. "Ноа" сейчас на ходу, выиграли Кубок и Суперкубок Армении, в то время, как в Казахстане до сих пор не возобновили чемпионат. Так что игра покажет.
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