"Севилья" и "Шахтер" вышли в полуфинал Лиги Европы

Матчи 1/2 финала состоятся 16 и 17 августа.

Фото: ФК "Шахтер"©
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Сегодня 07:59
Испанская "Севилья" и украинский "Шахтер" прошли в полуфинал Лиги Европы, удачно отыграв четвертьфинальные матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Дуйсбурге "Севилья" переиграла английский "Вулверхэмптон" - 1:0. Решающий гол на 88-й минуте забил Лукас Окампос. При этом на 13-й минуте у англичан пенальти не реализовал Рауль Хименес.



Таким образом, в полуфинале, 16 августа, испанский клуб сыграет с "Манчестер Юнайтед", который ранее прошел датский "Копенгаген".

В свою очередь донецкий "Шахтер" в Гельзенкирхене разгромил швейцарский "Базель" - 4:1. У победителей отличились Жуниор Мораес (2-я минута), Тайсон (22-я), Алан Патрик (74-я, пенальти) и Додо (88). У проигравших один мяч отыграл Рики ван Волфсвинкел (90+2-я).

Как итог, на стадии 1/2 финала, 17 августа, украинская команда встретится с итальянским "Интером", выигравшим ранее у леверкузенского "Байера".
Метки:
Футбол Лига Европы Шахтер Донецк Интер Манчестер Юнайтед
Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:59
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