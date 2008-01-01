УЕФА объявил время матча "Кайрата" в Лиге Европы

Алматинцы в девятый раз сыграют в этом турнире.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 00:34
Матч "Кайрата" и армянского "Ноа" в первом отборочном раунде Лиги Европы пройдет 27 августа на Центральном стадионе Алматы, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Все матчи в квалификации ЛЧ и ЛЕ будут проходить без зрителей, а победители определятся по итогам одной встречи - в случае необходимости команды ожидает дополнительное время и серия пенальти. 

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы 

Итоги жеребьевки ранее прокомментировали главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский и его коллега Игорь Пикущак из "Ноа". Подробнее об армянском клубе читайте здесь

В прошлом сезоне "Кайрат" стал серебряным призером, а нынешняя ЛЕ станет для клуба девятой в истории. Впервые в еврокубках сыграет "Ноа", который в 2020 году финишировал вторым в чемпионате и завоевал Кубок Армении. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 00:34
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