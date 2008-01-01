Стало известно время и место проведения матча "Ордабасы" в Лиге Европы

Матч первого раунда квалификации Лиги Европы
между "Ордабасы
" и румынским "Ботошани
" состоится 27 августа в Казахстане.
Ранее главный тренер "Ботошани" Мариус Кроитору сообщал
, что игру могут перенести на нейтральное поле.
"Обновление: игра пройдет 27 августа без зрителей на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и начнется в 20:00 по местному времени", - говорится в заявлении "Ботошани".
Главный тренер играл в Казахстане, капитан - аргентинец, лидера продадут. Что нужно знать о сопернике "Ордабасы" в ЛЕ
В квалификации ЛЕ в этом году победитель будет определяться по итогам одного матча. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры в квалификации ЛЕ могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
Отметим, что в ЛЕ "Ордабасы" пробился как бронзовый призер КПЛ-2019, а "Ботошани" как четвертая команда своего чемпионата.