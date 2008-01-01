Стало известно время и место проведения матча "Ордабасы" в Лиге Европы

Победитель определится по итогам одной игры.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Вчера 23:59
Матч первого раунда квалификации Лиги Европы между "Ордабасы" и румынским "Ботошани" состоится 27 августа в Казахстане.  

Ранее главный тренер "Ботошани" Мариус Кроитору сообщал, что игру могут перенести на нейтральное поле. 

"Обновление: игра пройдет 27 августа без зрителей на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и начнется в 20:00 по местному времени", - говорится в заявлении "Ботошани". 



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В квалификации ЛЕ в этом году победитель будет определяться по итогам одного матча. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры в квалификации ЛЕ могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.   

Отметим, что в ЛЕ "Ордабасы" пробился как бронзовый призер КПЛ-2019, а "Ботошани" как четвертая команда своего чемпионата. 
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Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:59
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