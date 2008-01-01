Рады, что не придется лететь в Казахстан к "Кайрату" - президент молдавского клуба о Лиге Европы

Он считает, что клубу повезло с жеребьевкой.

Николай Усатый. Фото: ФК "Петрокуб"©
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Сегодня 19:15
Президент молдавского "Петрокуба" Николай Усатый в интервью Moldfootball.com прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

В первом раунде его клубу досталась сербская "Бачка Топола". При этом в группе возможных соперников был и алматинский "Кайрат", которому в итоге выпал армянский "Ноа". 

По словам Усатого, он доволен, что "Петрокубу" не придется лететь в Казахстан. 

"Мы довольны итогом жеребьевки. Первый плюс - мы играем дома. Если говорить об остальных возможных соперниках, то мы рады, что не придется лететь в Казахстан, потому что один только чартер туда нам обошелся бы в 100 тысяч евро (УЕФА выделяет каждому клубу по 40 тысяч евро на чартер - Vesti.kz), не говоря уже о времени и сложностях при подготовке.

В то же время, если бы нам выпала "Университатя Крайова", было бы очень сложно, независимо от того, играли бы мы дома или в гостях, потому что это одна из самых лучших команд Румынии. Между сербами и македонцами - думаю, нам повезло в этой группе", - заявил Усатый. 

Ранее итоги жеребьевки прокомментировали главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский и его коллега Игорь Пикущак из "Ноа". Подробнее об армянском клубе читайте здесь
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 19:15
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