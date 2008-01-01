Вратарь "Байера" назвал позором вылет из Лиги Европы

Голкипер леверкузенского "Байера" Лукаш Градецки прокомментировал поражение от миланского "Интера" в четвертьфинале Лиги Европы.
Встреча прошла на стадионе "Эсприт-Арена" в Дюссельдорфе и завершилась
со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. В составе победителей отличились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21-я). За "Байер" забил Кай Хаверц (25-я).
"Это позор. Быстро пропущенные два гола усложнили нам жизнь. Мы пробовали все, но нам не повезло. Мы должны извлечь уроки из этого и снова сыграть в следующем сезоне", - приводятся слова Градецки на официальном сайте УЕФА.
В полуфинале Лиги Европы "Интер" сыграет с сильнейшим в паре "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария).
Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен: финальная стадия турнира (начиная с 1/4 финала) проходит в Германии, все противостояния состоят из одного матча.