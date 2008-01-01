"МЮ" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед"
и миланский "Интер"
вышли в полуфинал Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В четвертьфинале "красные дьяволы" обыграли датский "Копенгаген". Основное время встречи в Кельне завершилось без забитых мячей. Победу "МЮ" в дополнительное время принес Бруну Фернандеш, реализовав пенальти на 95-й минуте.
В полуфинале манкунианцы сыграют с победителем матча "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания).
"Интер" же в Дюссельдорфе обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 2:1. В составе победтелей отличились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21-я). У "Байера" забил Кай Хаверц (25-я).
"Интер" в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре "Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария).
Из-за пандемии коронавируса формат оставшейся части сезона Лиги Европы был изменен: финальная стадия турнира (начиная с 1/4 финала) проходит в Германии, все противостояния состоят из одного матча.