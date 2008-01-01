Шпилевский оценил соперника в Лиге Европы и форму "Кайрата" перед возобновлением сезона

Он ждет эмоциональный матч.

Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 00:15
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский в интервью официальному сайту клубу прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

В первом раунде соперником алматинцев станет "Ноа", который в прошлом сезоне финишировал вторым в чемпионате и выиграл Кубок. Победитель пары будет определен по итогам одного матча, который пройдет 27 августа в Алматы. 

По словам Шпилевский, большим плюсом для "Кайрата" станет домашнее поле. 

- В первую очередь мы сконцентрированы на нашем матче после рестарта. Поэтому еще есть время разобрать соперника, подготовиться. C "Ноа", думаю будет очень жаркий, эмоциональный матч. Это серьезный соперник, который будет из нас все выжимать, требовать. Команда уже провела официальные матчи, выиграла Суперкубок у чемпиона страны.

У нас есть опыт игр с армянскими клубами в товарищеских матчах. Большой плюс, что мы будем играть дома. Конечно, у нас стоит задача их обыграть и пройти дальше. Но при этом нельзя недооценивать соперника, - отметил Шпилевский. 

-  Какой вариант противостояния по вашему мнению лучше: из одного матча или же из двух?

- В этом есть и плюсы, и минусы. Если проведешь первый матч неудачно, то есть шанс исправить свои ошибки во втором. Здесь ошибки прощаться не будут. Будет только 90 минут плюс добавленное время. Мы готовы показать себя с хорошей стороны против любого соперника.

- В каком состоянии команда подходит к матчам ЛЕ?

- В очень хорошем! Мы всегда в тонусе. Да, у нас не было официальных матчей, но мы играли контрольные матчи между собой. Ребята в идеальной форме, надо просто начать играть.

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Ранее итоги жеребьевки прокомментировал главный тренер "Ноа" Игорь Пикущак, а в Армении высказали мнение, что их клубу для прохода "Кайрата" потребуется чудо. Клуб из Еревана дебютирует в еврокубках, а алматинцы сыграют в ЛЕ в девятый раз в своей истории. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 00:15
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