Нужно сотворить чудо, чтобы пройти "Кайрат" в Лиге Европы - СМИ

Издание "Sputnik Армения
" оценило шансы "Ноа
" в противостоянии с "Кайратом
" в Лиге Европы
.
Клубы встретятся
в первом раунде. Победитель пары будет определен по итогам одного матча, который пройдет
27 августа в Алматы.
По мнению издания, для победы "Ноа" потребуется чудо.
"Ереванский "Ноа" дебютирует в еврокубках в Казахстане. "Кайрат" - сильная команда, и "Ноа" в какой-то степени нужно будет сотворить чудо, чтобы пробиться с следующий раунд квалификации. Но на примере чемпионата и Кубка Армении мы знаем, что "Ноа" борется до последнего и, как правило, добивается своего. Ну а после завоевания Суперкубка Армении футболисты команды отправятся в Алматы в хорошем расположении духа", - пишет "Sputnik Армения".
Отметим, что и "Кайрат", и "Ноа" в прошлом сезоне стали серебряными призерами в чемпионате, а клуб из Еревана также завоевал Кубок.
Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"