Нужно сотворить чудо, чтобы пройти "Кайрат" в Лиге Европы - СМИ

Алматинцы назвали сильной командой.

Фото: ФК "Ноа"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 22:05
Издание "Sputnik Армения" оценило шансы "Ноа" в противостоянии с "Кайратом" в Лиге Европы

Клубы встретятся в первом раунде. Победитель пары будет определен по итогам одного матча, который пройдет 27 августа в Алматы. 

По мнению издания, для победы "Ноа" потребуется чудо. 

"Ереванский "Ноа" дебютирует в еврокубках в Казахстане. "Кайрат" - сильная команда, и "Ноа" в какой-то степени нужно будет сотворить чудо, чтобы пробиться с следующий раунд квалификации. Но на примере чемпионата и Кубка Армении мы знаем, что "Ноа" борется до последнего и, как правило, добивается своего. Ну а после завоевания Суперкубка Армении футболисты команды отправятся в Алматы в хорошем расположении духа", - пишет "Sputnik Армения".

Отметим, что и "Кайрат", и "Ноа" в прошлом сезоне стали серебряными призерами в чемпионате, а клуб из Еревана также завоевал Кубок. 

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 22:05
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