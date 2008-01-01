"Кайрат" объявил место проведения матча Лиги Европы

Алматинцы стартуют с первого раунда.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:59
Серебряный призер чемпионата Казахстана "Кайрат" объявил, что проведет матч первого раунда квалификации Лиги Европы в Алматы. 

Соперником по итогам жеребьевки стал армянский "Ноа", который в прошлом сезоне стал вторым в своей лиге и завоевал Кубок страны. Победитель будет определяться по итогам одной игры. 

"Матч первого раунда ЛЕ между "Кайратом" и "Ноа" состоится 27 августа в Алматы, время поединка будет объявлено позднее", - говорится в сообщении на официальном сайте "Кайрата". 

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:59
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