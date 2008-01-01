"Кайрат" объявил место проведения матча Лиги Европы

Серебряный призер чемпионата Казахстана "Кайрат
" объявил, что проведет матч первого раунда квалификации Лиги Европы
в Алматы.
Соперником по итогам жеребьевки стал
армянский "Ноа
", который в прошлом сезоне стал вторым в своей лиге и завоевал Кубок страны. Победитель будет определяться по итогам одной игры.
"Матч первого раунда ЛЕ между "Кайратом" и "Ноа" состоится 27 августа в Алматы, время поединка будет объявлено позднее", - говорится в сообщении на официальном сайте
"Кайрата".
Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом
матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.