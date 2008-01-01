Казахстанские футболисты из зарубежных клубов узнали соперников в Лиге Европы

Одна из команд сыграет дома.

Самат Сарсенов. Фото: ФК "Валмиера"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:16
Латвийская "Валмиера", за которую выступает казахстанский нападающий Самат Сарсенов, встретится в гостях с польским "Лехом" в первом раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра пройдет 27 августа без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.

Также соперника узнал азербайджанский "Сумгайыт", в который летом перешел казахстанский защитник Карам Султанов. Его клуб дома 27 августа примет "Шкендию" из Северной Македонии. 

Отметим, что в прошлом сезоне "Валмиера" и "Сумгайыт" стали четвертыми в своих чемпионатах, а "Шкендия" и "Лех" завоевывали бронзовые медали. 
Метки:
Сарсенов Самат Латвия Лига Европы Польша Казахстанцы за границей
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 17:16
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