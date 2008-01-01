Казахстанские футболисты из зарубежных клубов узнали соперников в Лиге Европы

Латвийская "Валмиера
", за которую выступает казахстанский нападающий Самат Сарсенов
, встретится в гостях с польским "Лехом
" в первом раунде квалификации Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет 27 августа без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.
Также соперника узнал азербайджанский "Сумгайыт
", в который летом перешел
казахстанский защитник Карам Султанов
. Его клуб дома 27 августа примет "Шкендию
" из Северной Македонии.
Отметим, что в прошлом сезоне "Валмиера" и "Сумгайыт" стали четвертыми в своих чемпионатах, а "Шкендия" и "Лех" завоевывали бронзовые медали.