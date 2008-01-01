"Ордабасы" узнал соперника в первом раунде Лиги Европы

Шымкентцы в шестой раз сыграют в турнире.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:12
Шымкентский "Ордабасы" узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне бронзовому призеру чемпионата Казахстана достался румынский "Ботошани", который занял четвертое место в своей лиге. Победитель будет определятся по итогам одной игры. 

Матчи пройдет 27 августа в Румынии без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.   

В еврокубках "Ордабасы" дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй - в 2013-м и 2019-м. 

Вместе с "Ордабасы" соперника в первом раунде ЛЕ узнал "Кайрат". Со второго раунда ЛЕ стартует "Кайсар" - соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября. 
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Футбол Лига Европы
0
Сегодня 17:12
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