"Ордабасы" узнал соперника в первом раунде Лиги Европы

Шымкентский "Ордабасы
" узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне бронзовому призеру чемпионата Казахстана достался румынский "Ботошани
", который занял четвертое место в своей лиге. Победитель будет определятся по итогам одной игры.
Матчи пройдет 27 августа в Румынии без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
В еврокубках "Ордабасы" дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй - в 2013-м и 2019-м.
Вместе с "Ордабасы" соперника в первом раунде ЛЕ узнал
"Кайрат". Со второго раунда ЛЕ стартует "Кайсар" - соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.