Стал известен соперник "Кайрата" на старте Лиги Европы

Алматинцы в девятый раз в истории сыграют в турнире.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:17
Алматинский "Кайрат" узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне серебряному призеру чемпионата Казахстана достался армянский "Ноа", который в минувшем сезоне стал вторым в своем чемпионате. Победитель пары определится 27 августа по итогам одного матча - хозяином указан "Кайрат". 

Игры квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и могут быть перенесены на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.  

Для "Кайрата" предстоящая ЛЕ станет девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы. 

Вместе с "Кайратом" соперника в первом раунде ЛЕ узнал "Ордабасы". Со второго раунда ЛЕ стартует "Кайсар" - соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября. 
Метки:
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Футбол Лига Европы
3
Сегодня 17:17
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