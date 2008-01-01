Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

Начало в 16:00.

Фото: uefa.com
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:22
Сегодня, 10 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данной стадии турнира выступят два казахстанских клуба - алматинский "Кайрат" и шымкентский "Ордабасы". Начало жеребьевки в 16:00 по времени Нур-Султана.

Команда Кахабера Цхададзе попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе "сеяных" команд. На старте турнира "Ордабасы" сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и "Валмиера" (обе - Латвия), "Ботошани" (Румыния).

Команда Алексея Шпилевского встретится с одним из этих клубов: "Ноа" (Армения), или "Сумгайыт" (Азербайджан), или "Петрокуб" (Молдова), или "Локомотив" Тбилиси (Грузия).

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.
Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:22
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